Nudel-Frisur und Fallsucht: Netz lacht über Neymar

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Dieses Sprichwort kennt spätestens seit dem 1:1 gegen die Schweiz auch Brasilien-Superstar Neymar, der nach dem Remis heftig über die Eidgenossen schimpft.

Der 26-Jährige Edeltechniker ließ sich pünktlich zur WM seine Frisur aufpolieren ("Heute" berichtete). Die nun blond gefärbten Löckchen erinnern so manchen Fan an eine Portion Nudeln. In den sozialen Medien wird darüber schon kräftig gewitzelt.

Neymar style...spaghetti al dente! #neymar#brasil#psg#italia#worldcup#worldcuprussia#squadraazzurra#realmadrid#italy#barilla#pizzeria#fifa#FFF#santos#cbf#barcelona#barça#eurosport#ericcantona#fcbarcelona#thecomissioneroffootball#neymarjr Ein Beitrag geteilt von Eric Cantona (@ericcantona) am Jun 18, 2018 um 4:35 PDT

Peluca egipcia del 1500 AC. Neymar, en la actualidad. Tienen razón cuando dicen que todo vuelve. pic.twitter.com/oRj0eGc8tl — Verónica Bernabéu (@verona5ber) 17. Juni 2018

Neymar fällt mit schwerem Spliss mindestens zwei Spiele aus – WM am Montag https://t.co/xoeBdiXYQk pic.twitter.com/vlAg1Kl9y4 — Die Tagespresse (@DieTagespresse) 18. Juni 2018

Au 🇧🇷, le respect pour Neymar est mort ce matin 😵 > https://t.co/rWmOgUjROg pic.twitter.com/ZCemToLBX9 — Daily Mercato (@DailyMercato) 18. Juni 2018

Der gute @neymarjr bei JEDER leichten Berührung in einem Gif zusammengefasst...

Auch als Emoji 😭😭😭😭#BRASUI #WM2018 pic.twitter.com/dj7Y7Chg60 — Oliver Pocher (@oliverpocher) 17. Juni 2018

@ValonBera über Neymar: „Er liegt immer am Boden. Wenn du ihn ein wenig berührst, sieht es gleich nach etwas Grossem aus. Er provoziert immer.“ pic.twitter.com/esgShoTDxF — Andreas Böni (@AndreasBoeni) 18. Juni 2018

Doch nicht nur die eigenwillige Haarpracht des Superstars sah man auf Twitter kritisch. Auch die "Fallsucht" war ein beliebtes Thema. Zu oft und vor allem leicht ging der Brasilianer für den Geschmack einiger Fans zu Boden. Fairerweise sei gesagt: Neymar wurde tatsächlich zehn Mal gefoult . Der letzte Spieler, der bei einem WM-Spiel öfter gefoult wurde, war Englands Alan Shearer 1998 gegen Tunesien (11 Mal).

