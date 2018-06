Nudeln ab! Neymar hat jetzt den Kurzhaar-Schnitt

Diese Kritik ist Neymar wohl im Hals stecken geblieben! Als er bei der WM mit etwas längeren, blond gefärbten Haaren erschien, fühlten sich viele Fans an eine Portion Nudeln erinnert. In den sozialen Medien gab es Spott und Hohn für die "Spaghetti-Frisur". An Neymar gingen die Rückmeldungen nicht spurlos vorbei. Er reagierte offenbar mit einem Frisör-Besuch.

Nudeln ab



Zumindest lassen das Bilder aus dem Training der Brasilianer vermuten. Wer sie sieht, dem fällt auf: Bei Neymar sind die Nudeln ab. Der 26-Jährige hat zwar noch immer blond gefärbte Locken, die sind nun aber deutlich gekürzt und erinnern in ihrer Optik nicht mehr an Nahrungsmittel. Somit hat er seinen Stamm-Friseur Wagner Tenorio nicht umsonst zur WM nach Russland einfliegen lassen.

Sprunggelenk okay



Viel wichtiger ist allerdings die sportliche Komponente. Neymar absolvierte das Training gut gelaunt mit seinen Teamkollegen. Am Dienstag gab es noch ein ganz anderes Bild, da brach er die Einheit wegen Schmerzen am rechten Sprunggelenk vorzeitig ab. Somit scheint für das zweite Gruppenspiel gegen Costa Rica am Freitag keine Zwangspause zu befürchten. Brasiliens Verband gab bekannt: "Er hat die Einheit im normalen Umfang absolviert."

