Playboy verrät! Das ist die schönste WM-Spielerfrau

Ab Donnerstag rollt beim großen WM-Spektakel in Russland der Ball. Der Gastgeber trifft im Eröffnungsmatch auf Saudi-Arabien (17 Uhr). Am Freitag folgt der erste Kracher, Spanien fordert Portugal (20 Uhr). Die Welt ist im Fußball-Fieber.

Traditionell zieht dieses Groß-Event der Superlative auch unzählige Menschen in seinen Bann, die üblicherweise nichts mit dem runden Leder am Hut haben. Nebenschauplätze werden daher ebenso ausgeschlachtet wie das sportliche Geschehen, schließlich gilt es auch weniger Fußball-Affine zu unterhalten.

Schönste Spielerfrau



Besonders das Privatleben der Kicker und ihre Frauen rücken daher alle vier Jahre in den Fokus der Öffentlichkeit. Die deutsche Ausgabe des Männer-Magazins "Playboy" gab zu diesem Anlass eine Umfrage in Auftrag. Wer hat die schönste Spielerfrau in unserem Nachbarland?

Good morning🐱 #balu#baby#schmusekater Ein Beitrag geteilt von Christina Ginter (@christina.raphaella) am Jul 10, 2016 um 1:53 PDT

Das Meinungsforschungsinstituts "Mafo.de" nahm sich dieser – zugegebenermaßen oberflächlichen – Aufgabe an.

Christina Raphaella, die Frau von Matthias Ginter, ist für die Befragten der Hingucker der WM. Die BWL-Studentin ist seit Mai 2018 mit dem Gladbach-Verteidiger verheiratet.

🎄☀️🍹 Ein Beitrag geteilt von Christina Ginter (@christina.raphaella) am Dez 26, 2017 um 6:03 PST

Hummels der heißeste



Doch nicht nur die Damen wurden bewertet. Die Nationalspieler selbst mussten sich dem Urteil der deutschen Frauenwelt stellen. Fazit: Mats Hummels ist der heißeste Kicker, gefolgt von Manuel Neuer und Jonas Hector.

Happy days ☀️ Ein Beitrag geteilt von Christina Ginter (@christina.raphaella) am Mai 26, 2018 um 2:55 PDT

(Heute Sport)