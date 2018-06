Polen-Star Piszczek ist schon "geil" auf die WM

Mit einem 5:0-Sieg gegen Saudi-Arabien (sehen Sie hier alle Tore im Video) eröffnete Russland die Fußball-WM. Für Polen startet das Turnier erst am Dienstag – Robert Lewandowski und Co. treffen in Moskau in Gruppe H auf Senegal.

Umfrage Welcher WM-Favorit fliegt zuerst raus? Deutschland

Brasilien

Argentinien

Frankreich

Spanien

Portugal

Jemand anderer

Das Team bereitet sich aktuell im Camp in Sotschi auf die erste Teilnahme seit 2006 vor. Die Truppe von Trainer Adam Nawalka hat das Achtelfinale als Minimalziel ausgegeben.

Die Spieler scharren in den Startlöchern und sind voller Vorfreude. Vor allem Lukasz Piszczek konnte das im Training nicht verheimlichen, wie ein Schnappschuss seiner Hose zeigt (siehe unten). Da der Dortmund-Verteidiger als harter Hund bekannt ist, steckte er das Gelächter seiner Kollegen aber locker weg.

(red)