Prohaska rügt Arnautovic nach Cordoba-Sager

Am 21. Juni jährt sich Österreichs 3:2-Sieg gegen Deutschland in Cordoba zum 40. Mal. Doch bereits jetzt ist das legendäre Match in aller Munde. Aus einem bestimmten Grund. Am Samstag feierte die ÖFB-Auswahl gegen den "Lieblingsnachbarn" einen überraschenden 2:1-Testerfolg in Klagenfurt. Es war erst der zweite seit dem historischen WM-Spektakel in Argentinien.

Marko Arnautovic, der erneut eine bärenstarke Leistung ablieferte, jubelte nach dem Schlusspfiff: "Wir haben immer gehört Cordoba, Cordoba. Jetzt anscheinend heißt es Klagenfurt. Wir haben Cordoba zur Ruhe gebracht", meinte der West-Ham-Striker.

Eine Aussage, die ORF-Experte Herbert Prohaska nicht schmeckte. "Das klingt fast so, als würde sich Marko nicht freuen, dass wir damals Deutschland besiegt haben", wunderte sich "Schneckerl", der 1978 selbst am Platz stand. "Das würde ich nicht verstehen." Außerdem merkte der 62-Jährige an, dass das Thema Cordoba selten von den damals Beteiligten, sondern meist von außen aufgewärmt und thematisiert werde.

(red)