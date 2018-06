Klarer Sieg nach Runde 1: Ronaldo besser als Messi

Cristiano Ronaldo mit Portugal und Lionel Messi mit Argentinien haben ihre ersten WM-Partien absolviert. Dabei feierte der Real-Madrid-Star einen klaren Punktsieg nach Runde eins. Und das, obwohl beide Nationalteams Unentschieden spielten.

Mit drei Toren erkämpfte Ronaldo im Alleingang einen portugiesischen Punkt gegen Spanien. Dabei zeigte der 33-Jährige seine Vielseitigkeit. In der vierten Minute holte Ronaldo selbst den Elfer heraus und versenkte ihn prompt unhaltbar. Den zweiten Treffer erzielte CR7 unter kräftiger Mithilfe von Spanien-Keeper David de Gea, der den Schuss durch die Beine rutschen ließ (44.). Den Ausgleich zum 3:3 erzielte der Portugiese mit einem Super-Freistoß mit Ansage im kurzen Eck (88.).



Messi scheitert in drei Disziplinen

Auch Messi trat beim argentinischen Auftakt gegen Island in diesen Disziplinen an. Doch beim argentinischen "Floh" steht trotz des 1:1-Remis der "Gauchos" gegen Island die Null. Messi scheiterte in der 64. Minute kläglich per Elfmeter am isländischen Schlussmann Hannes Halldorsson. In der 84. Minute zog Messi aus 20 Metern ab, ebenso flach wie Ronaldo gegen Spanien, doch der Argentinier verfehlte das kurze Eck um Zentimeter. Auch beim Freistoßschießen blieb der Barca-Star erfolglos. Messi hatte in der 95. Minute den argentinischen Sieg auf dem Fuß, haute den Freistoß aber nur in die Mauer.

Ronaldo im "Heute"-Vergleich voran

Auch in den Statistiken der "Heute"-Datenbank liegt der Portugiese in Front. Ronaldo hat eine Schussgenauigkeit von 100 Prozent, alle drei Abschlüsse waren im Tor. Von Messi sechs Abschlüssen gingen drei auf den Kasten, die wurden alle gehalten. Der Portugiese gewann mit 60 Prozent seiner Zweikämpfe auch mehr als Messi (53 Prozent).



Ronaldo links, Messi rechts (Quelleo: Opta)

Auch die Passquote ist mit 94,4 Prozent klar besser als die von Messi (84,5 Prozent). Allerdings spielte der Argentinier mit 71 fast doppelt so viele Pässe wie Ronaldo (36). Runde zwei steigt am Mittwoch und Donnerstag. Portugal trifft auf Marokko, Argentinien bekommt es mit Kroatien zu tun.

(wem)