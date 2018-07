Raffiniert! Fans schauten während Hochzeit Fußball

Am Samstagnachmittag waren tausende englische Fußballfans in großer Zeitnot. Das Viertelfinale der "Three Lions" gegen Schweden stieg um 15 Uhr Ortszeit. Genau da fanden jedoch tausende Hochzeitsfeiern über die gesamte britische Insel verteilt statt.

Das machte den einen oder anderen Fußballfan so richtig erfinderisch. Während die Hochzeit lief, wurden vielerorts die Handys gezückt. In den Kirchenbänken sitzend oder einfach im Vordersitz eingeklemmt. Es gab viele Wege, den englischen 2:0-Erfolg zu sehen.

Oftmals wurde auch einfach der Fernseher bei der Hochzeitsfeier aufgedreht. Nach dem Sieg hatte man einen Grund mehr, anzustoßen. Und mancherorts wurde sogar die englische Fußballhymne "Football´s Coming Home" angestimmt.





In a wedding in Denmark and got the football on. #Itscomminghome pic.twitter.com/cFhwsMZedG — LOVE SPORT Radio (@lovesportradio) 7. Juli 2018

(wem)