Rassisten-Shitstorm für Schweden-Sündenbock

In der Haut von Jimmy Durmaz will aktuell wohl niemand stecken. Mit seinem (unnötigen) Foulspiel an Deutschlands Timo Werner legte der 29-Jährige quasi den Grundstein für den Last-Second-Siegtreffer des Weltmeisters. Durmaz hatte mit Sicherheit eine unruhige Nacht, wenn er nach einem Blick auf seinen Instagram-Account überhaupt ein Auge zugetan hat.

Denn dort hagelte es in 3.000 Kommentaren auch ganz üble rassistische Beleidigungen und Morddrohungen für den Mittelfeldspieler mit türkischen Wurzeln.

Jimmy Durmaz, the Swedish player who caused the last minute foul leading to Germany's goal, received almost 3000 comments on his latest Instagram photo after the match. Including numerous abusive, racist comments and even some death threats. pic.twitter.com/Piywb1VbGs