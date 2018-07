Rechter Sänger feiert mit kroatischem Team im Bus

Immer wieder sorgten die kroatischen Team-Kicker bei der WM in Moskau für Schlagzeilen - manchmal auf für negative. Allen voran Domagoj Vida. Der Verteidiger postete nach dem Spiel gegen Gastgeber Russland zwei Videos, in denen er erklärte, dass er den Sieg der Ukraine widmet. Die Reaktion: Pfiffe gegen ihn bei den weiteren Spielen.

Nach den Siegen der Kroaten gelangten auch Clips aus der Kabine an die Öffentlichkeit, in denen sie Lieder des Sängers Thompson sangen. Diesem wird eine Nähe zur rechten Szene vorgeworfen.

Fragwürdige Texte

Auch die Texte haben es in sich. So singt er zum Beispiel in "Bojna Cavoglave": "Hört her ihr Serben, ihr Tschetniks. Unsere Hand wird euch sogar bis nach Serbien erreichen", oder: "Wirf die Granaten, und jage die Bande über den Fluss."

Zwar stimmten die Kicker nach den Spielen immer den Song "Lijepa li si" an, den man mit "I am from Austria" vergleichen kann. Dennoch überrascht nun der gemeinsame Auftritt mit dem Musiker.

Der Stimmung in Kroatien tat das aber keinen Abbruch. Über 100.000 Fans feierten ausgelassen mit ihren WM-Helden aus Moskau auf den Straßen Zagrebs.

