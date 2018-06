Showdown in der WM-Gruppe F! Deutschland, Schweden und Mexiko kämpfen im (Fern)-Duell um zwei Achtelfinal-Tickets. Mexiko hat nach zwei Siegen die besten Karten und steht vor dem Gruppensieg.

Die Nordamerikaner strotzen vor Selbstvertrauen und Energie. Jesús Gallardo ging gegen Schweden am Mittwoch ein wenig übermotiviert ans Werk und sicherte sich damit einen Eintrag in die WM-Geschichtsbücher.

Er sah nach 15 Sekunden Gelb wegen eines Ellbogenschlags – so schnell wie noch niemand.

