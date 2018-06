Hier sind Neymar, Messi und Ronaldo beim Baseball

Am Donnerstag wird in Russland die Fußball-WM angepfiffen. Längst bereiten sich die 32 qualifizierten Nationen auf das Turnier vor. Auch Brasilien, Portugal und Argentinien.

Aber: Deren Superstars – nämlich Neymar, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi – wurden nun bei einem Baseball-Spiel in New York gesichtet. Besser gesagt, deren Doppelgänger.

Drei Fans stylten sich wie das Kicker-Trio und nahmen auf der Tribüne des Citi Fields nebeneinander Platz, um das Derby zwischen den Yankees und den Mets zu sehen. Die Kameras fingen die witzige Szene ein.

Die "Originale" halten sich freilich bereits in Russland auf.

Oh nice, Neymar, Ronaldo, and Messi watched tonight's Yankees-Mets game before the World Cup...



[looks closer]



hey wait a minute pic.twitter.com/0Vv9aSN6ZT