Ronaldo dank Hattrick auf dem Weg zur WM-Legende

Das erste große Highlight der WM – das iberische Duell zwischen Spanien und Portugal – hielt, was es versprach. Auch dank Cristiano Ronaldo. Mit seinem Hattrick stellt sich der Superstar auf eine Ebene mit den größten Legenden der WM-Geschichte.

Mit seinem Führungstreffer in der vierten Minute per Elfmeter wurde Ronaldo zum erst vierten Spieler, der in vier aufeinander folgenden Weltmeisterschaften ein Tor schoss. Vor ihm gelang dies nur Deutschlands WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose, HSV-Legende Uwe Seeler und dem Brasilianer Pele, der für viele als bester Fußballer aller Zeiten gilt.

Während seine drei Mitstreiter jeweils viele WM-Tore in ihren Statistiken vorweisen können, hat Ronaldo diesen Erfolg mit maximaler Effizienz ergattert. Der Treffer zum frühen 1:0 gegen Spanien war nämlich erst sein vierter in 14 WM-Spielen.

Platz zwei der besten Nationalmannschafts-Torschützen

Portugals Superstar stellte am Freitagabend aber noch einen weiteren Rekord auf. Er ist der erste Spieler, der in acht aufeinanderfolgenden Turnieren ein Tor erzielt. Seit der EM 2004 blieb Ronaldo nie ohne Tor – und hat somit in jedem Turnier, an dem er teilgenommen hat, auch getroffen.

Kommt hinzu: Der Stürmer von Real Madrid ist auch der erste Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft einen Hattrick gegen Spanien erzielt. Ronaldo hat sich damit nun auf Platz zwei der besten Nationalmannschafts-Torschützen aller Zeiten geschossen. Mit 84 Toren hat er mit Ungarn-Legende Ferenc Puskas gleichgezogen. Platz eins in diesem Ranking gehört Ali Daei, der für Iran unglaubliche 109 Treffer erzielt hat.

Die Spielerfrauen der WM-Stars

(Heute Sport)