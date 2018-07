Russland geht das Wasser aus: "Duschen zu zweit!"

Das gibt's auch nur bei der Fußball-WM! In der russischen Stadt Samara geht am Wochenende das Wasser aus. Daher bittet der Bürgermeister die Einwohner zu zweit in die Dusche zu steigen.

Am Samstag steht der Viertelfinal-Kracher zwischen England und Schweden auf dem Programm. Weil nicht nur tausende Fans im Stadion sein werden, sondern auch die Stadt voll sein wird, steigt der Wasserverbrauch drastisch an.

Es wird befürchtet, dass in den Randgebieten von Samara der Wasserdruck nicht mehr aufrecht gehalten werden kann. Dadurch kann es zu Versorgungsengpässen kommen.

Die einfach Lösung: "Save water – take showers in pairs!" - Geht zu zweit Duschen und spart Wasser!

(Heute Sport)