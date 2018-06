Sadio Mane entschuldigt sich für Salzburg-Abgang

Kommenden Dienstag trifft der Senegal mit Sadio Mane im ersten WM-Spiel auf Polen. Einen Tag vor dem Abflug nach Russland erklärt der Top-Star der Afrikaner in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" seine Liebe zu Salzburg.

Salzburg zweite Heimat

Insgesamt 44 Spiele bestritt der 26-Jährige für den FC Liverpool in der abgelaufenen Saison. Trotzdem nahm er sich regelmäßig Zeit, um nach Salzburg zu fliegen.

"Ich habe schon in Metz, Southampton und Liverpool gelebt, aber nirgendwo ist es so schön wie in Salzburg. Ich liebe diese Stadt und die Menschen. Salzburg ist einfach meine Heimat", so der Senegalese.

Hang zu RB Salzburg

Vor vier Jahren verließ Mane die Mozartstadt und heuerte bei Southampton an. Die Spiele seiner ehemaligen Mannschaft verfolgt er aber nach wie vor.

"Sie haben großartig gespielt, sind aber leider im Halbfinale unglücklich ausgeschieden. Diese junge Mannschaft muss einfach weiter hart arbeiten, dann kann sie noch sehr viel erreichen."

Unschöner Abschied

Im Sommer 2014 kam es zu einem eher unschönen Abgang. Kurz vor Salzburgs Rückspiel im Play-off der Champions League gegen Malmö FF blieb Mane dem Training fern. In weiterer Folge erschien er auch zu anderen Terminen nicht. Am ersten September folgte der Wechsel nach England zu Southampton.

"Ich weiß, dass mein Abschied von Red Bull Salzburg nicht ganz glücklich verlaufen ist, aber es kennen auch nur die wenigsten Leute die Wahrheit", beteuert Mane gegenüber "SN".