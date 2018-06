Scharfschütze? Ronaldo ist bei der WM unterirdisch

Der Countdown läuft nicht nur – er ist schon fast abgelaufen! Kommenden Donnerstag beginnt in Russland die Fußball-WM. Für die ganz großen Superstars sind Großevents eine Chance, zu glänzen. Aber die Torquoten zeigen: Nicht immer läuft es ganz nach Wunsch.

Ronaldos WM-Fluch



44 Saisontore in 44 Spielen – bei Real Madrid trifft Cristiano Ronaldo wie am Fließband. 2016 schoss er Portugal mit drei Volltreffern zum EM-Titel. In der WM-Quali netzte er 15 (!) Mal.

Und jetzt? Ronaldo reiste nach Russland, um seinen WM-Fluch abzulegen. Drei Mal war er bei Endrunden dabei – 2006, 2010 und 2014. Mit jedem Mal wurde es schlechter: Vierter, Achtelfinale, Vorrunden-Aus! In 13 Spielen traf „CR7“ ganze drei Mal – 0,23 Tore pro Spiel.

Messi tut sich schwer



Von den Top-Torjägern hat nur Antoine Griezmann eine schlechtere Torquote. Er traf in fünf Matches bisher nie. Ronaldo kennt die Zahlen, sagt aber: „Es gibt keinen kompletteren Spieler als mich.“ Aber auch Lionel Messi tut sich bei WM-Endrunden schwer – fünf Tore in 15 Spielen.

James top



Die beste WM-Torquote der aktuellen Goalgetter hat James Rodriguez. Er holte 2014 die Torjäger-Krone, traf sechs Mal in fünf Spielen. Dahinter: Mario Mandzukic mit zwei Treffern in zwei Partien. Deutschlands Thomas Müller hält bereits bei zehn WM-Toren. Dafür benötigte er aber 13 Partien – Platz vier im Ranking hinter Brasilien-Superstar Neymar (vier Tore in fünf Spielen).

(heute.at)