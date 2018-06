Schock für Deutschland! Schlüsselspieler fällt aus

Bitterer Ausfall für die DFB-Elf! Sebastian Rudy kann im Schicksalsspiel gegen Südkorea doch nicht spielen, er hat sich gegen die Schweden die Nase gebrochen. Zuletzt wurde die Mittelfeld-Taktik auf den Bayern-Akteur zugeschnitten, er sollte Spielmacher Toni Kroos den Rücken freihalten.

Die Laufmaschine Rudy funktioniert offenbar neben Toni Kroos besser als Sami Khedira oder Ilkay Gündogan. Doch der Taktik-Trick von Jogi Löw ging nur 30 Minuten auf, dann musste der Bayern-Kicker nach einem unglücklichen Zusammenprall blutend ausgewechselt werden.

Kein Casemiro für Kroos



In der DFB-Elf sollte Rudy den Casemiro spielen und wie der Brasilianer bei Real Madrid Toni Kroos einen Großteil der Lauf- und Defensivarbeit in der Rückwärtsbewegung abnehmen. In der Zeit als Rudy auf dem Feld stand, spielte Deutschland die Schweden teilweise an die Wand, danach verlor das DFB-Team komplett den Faden.

Rudy selbst wollte gegen Südkorea mit Maske spielen, das wurde ihm aber vom medizinischen Personal untersagt. Das Risiko sei zu groß.

Jetzt muss Jogi Löw abermals umdenken. Die Entscheidung wird wohl zwischen Khedira und Gündogan fallen. Eine Variante mit Jerome Boateng im Mittelfeld fällt aufgrund seiner Sperre nach der Gelb-Roten-Karte ins Wasser.



(Heute Sport)