Schon wieder! Neymar regt mit Peinlich-Schwalbe auf

Brasiliens Superstar Neymar muss in jedem Spiel mit einer Schauspieleinlage glänzen – das WM-Achtelfinale gegen Mexiko bildet da keine Ausnahme.

Als Neymar an der Seitenlinie lag, stieg ihm ein Mexikaner leicht auf den Fuß – woraufhin der 26-Jährige simulierte, was das Zeug hielt. Heftig schreiend wand er sich am Boden hin und her, trotz der scheinbar höllischen Schmerzen forderte er eine Rote Karte für den Mexikaner. (Siehe Video oben)

"Es sah aus, als wäre der Fuß durchgebrochen", schimpfte auch Brasilien-Legende Ze Roberto im "ZDF". "So schauspielern geht nicht, das kann er nicht machen."

Das Netz ist einer Meinung mit Ze Roberto, wie die folgenden Postings zeigen:

Solch peinliche Aktionen (siehe Neymar) sollten endlich mal härter bestraft werden, dann würde das auch keiner mehr machen!#BRAMEX #wm2018 — Coco Fresh (@Corven_D) 2. Juli 2018

Wenn das so weitergeht, brauchen wir bald eine ganze Rettungshubschrauber-Flotte für die brasilianische Mannschaft #Neymar #Silva #MEXBRA #BRAMEX — RoBin MühleBach (@RoBin_BILDde) 2. Juli 2018

Jede 90-Jährige Nonne hält mehr aus als Neymar. — PlusNachspielzeit 🇩🇪 🇧🇪 (@90Minuten1) 2. Juli 2018

Ich möchte ja gerne mal sehen, was passiert, wenn #Neymar eine Spritze bekommt - oder beim Laktattest. 😢😢😢 😂. #BRAMEX #ZDF — ChristianHameln (@ChristianHameln) 2. Juli 2018

wenn Neymar anders reagiert, könnten die Schiedsrichter die Tätlichkeit sicher besser bewerten. So wirkt es halt er wird im Getümmel berührt und muss instant unerträgliche Schmerzen erleiden — Denny (@dennyf) 2. Juli 2018





Neymar in a video pic.twitter.com/o4u430WvkU — 95 (@PiquebIinder) 2. Juli 2018

someone said this is neymar when hes actually injured pic.twitter.com/oulgenSYB0 — hunter smith (@huntrsmth) 2. Juli 2018

