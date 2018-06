"Ekelhaftes Verhalten" 27. Juni 2018 09:18; Akt: 27.06.2018 09:21 Print

Schweden-Coach tritt gegen Deutschland nach

Showdown in Gruppe F! Deutschland will sich mit einem Sieg gegen Südkorea in die K.o.-Phase retten. Aber auch Schweden wittert noch Chancen – und ist sauer.