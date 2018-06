Schweden pfeifen auf "Sorry" der Deutschen

Mit seinem Tor in der 95. Minute rettete Toni Kroos den Deutschen gegen Schweden drei Punkte. Doch nicht bei den Verlierern, sondern bei den Siegern brannten in der Folge die Sicherungen durch.

Zwei DFB-Betreuer, im Detail Georg Behlau (Büroleiter) und Uli Voigt (Medienabteilung), jubelten demonstrativ in Richtung schwedischer Bank – und lösten damit ein Handgemenge aus.

"Man sollte den Gegner, mit dem man 95 Minuten gefightet hat, nicht so verhöhnen. Das ist echt schwach", ärgerte sich Schweden-Coach Janne Andersson. Leipzig-Kicker Emil Forsberg legte nach. "Das war Mangel an Respekt, ein ekelhaftes Verhalten."

Deutschland sieht Fehler ein

Nach wenigen Minuten erkannten die Deutschen den Ernst der Lage. Mitarbeiter gingen in die Kabine der Skandinavier, um sich für ihr unsportliches Verhalten zu entschuldigen. Auch Teammanager Oliver Bierhoff schlug im TV versöhnliche Töne an, sagte: "Die Gefühle und Emotionen sind ein bisschen übergeschwappt." Zudem verbreitete der DFB ein offizielles "Sorry" über seinen Twitter-Account.

FIFA ermittelt, Schweden brennheiß

Aber: Das macht den Ausraster nicht ungeschehen. Die FIFA nahm Ermittlungen gegen Behlau und Voigt auf. Dem Duo droht eine Sperre. Zudem nahmen die Schweden die DFB-Entschuldigung nicht an.

Schweden-Goalie Robin Olsen meinte: "Ich scheiße komplett drauf, ob Bierhoff früher mal ein großer Spieler war oder nicht. Man verliert mit Respekt und man gewinnt mit Respekt. Die ältere Generation der deutschen Spieler glaubt immer noch, dass sie die Größten, Besten und Schönsten sind."

Die Szene im Video:



German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE 🇩🇪🇸🇪 pic.twitter.com/44dqWdqPTa — Gilles (@GrimandiTweets) 23. Juni 2018

