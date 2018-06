Schweden sticheln, wollen Deutsche aus WM werfen

Am Samstag heißt es für Deutschland: Siegen ist Pflicht. Gegen Schweden müssen drei Punkte her, um nach der blamablen 0:1-Pleite gegen Mexiko nicht schon vorzeitig die Heimreise antreten zu müssen. Die Schweden sind allerdings ein ganz harter Brocken, wurden am Weg nach Russland zum "Riesentöter".

In der Qualifikationsgruppe ließen die Skandinavier zuerst die favorisierten Niederländer hinter sich. Im Play-off kickte das "Drei-Kronen-Team" niemand geringeren als den vierfachen Weltmeister Italien raus. Und jetzt Deutschland? Die Brust der Schweden ist nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Südkorea jedenfalls breit.

Schweden sind "negativ überrascht"

"Ich habe mir mehr von Deutschland erwartet, ich bin negativ überrascht", analysierte Pontus Jansson den Gegner und kommt zum Schluss: "Wir haben alle Chancen dieser Welt. Jeder kann bei diesem Turnier jeden schlagen." Auch Albin Ekdal glaubt an die Sensation: "Ich wüsste nicht, warum wir sie nicht schocken sollten. Wir haben uns schon gegen andere Nationen gut geschlagen", so der HSV-Legionär zum Aftonbladet.

Der Leipzig-Stürmer Emil Forsberg sieht nun den Weltmeister in der Pflicht. "Der ganze Druck liegt bei ihnen. Wir werden mit einem richtig guten Gefühl ins Match gehen. Wir wissen, dass wir defensiv stabil sind." Teamkollege Jimmy Durmaz gibt schon einen Einblick in den Matchplan: "Sie werden nervös, wenn wir das Spiel bis zur Pause offen halten."

Co-Trainer Peter Wettergren, der Deutschland gegen Mexiko beobachtete, fühlte sich wie im falschen Film. "Ich habe sie absolut nicht wiedererkannt. Das war Stillstand, das ist nicht Deutschland."

