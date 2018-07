Wolgograd-Arena zerstört 16. Juli 2018 20:50; Akt: 16.07.2018 20:50 Print

Schweres Unwetter reißt Loch in WM-Stadion

Sintflutartige Regenfälle richteten an der Wolgograd-Arena in Russland schwere Schäden an. Die Aufräumarbeiten laufen.