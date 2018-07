Serben brüskiert! Schwede scherzt mit "Doppeladler"

Die Schweden haben einen Tag vor dem Achtelfinale-Spiel gegen die Schweizer Nationalmannschaft offenbar noch keine großen Sorgen.

Innenverteidiger Pontus Jansson zeigt während einer Trainingspause auf der Bank sogar den Doppeladler, wohl in Anlehnung an die Schweizer Spieler Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, die ihre Tore gegen Serbien so bejubelten. Janssons Teamkollegen nebenan amüsieren sich prächtig.

Pontus Jansson did the double-headed eagle gesture during training that Xherdan Shaqiri, Stefan Lichtsteiner and Granit Xhaka did against Serbia! pic.twitter.com/aRHQPdJ9M5— 🇸🇪 (@SwedeStats) 2. Juli 2018

Jansson spielte im ersten Spiel der Schweden an dieser WM gegen Südkorea durch, kam danach aber nicht mehr zum Einsatz. Dass er im Achtelfinale gegen die Schweiz spielen wird, ist eher unwahrscheinlich. Auf Clubebene verteidigt der 27-Jährige für den englischen Zweitligisten Leeds United.

