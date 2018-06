Serbischer Fan trägt Messi als Frisur am Hinterkopf

Wer bei den WM-Partys mit einer extravaganten Frisur auftrumpfen will, sollte sich jetzt noch rasch auf den Weg nach Serbien machen. Denn dort hat der Figaro Mario Hvala in Novi Sad jetzt zwei ganz besondere Haar-Schnitte in seinem Angebot.

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi als Motiv auf dem Hinterkopf seiner Kunden "einrasiert" - kein Problem für den 35-Jährigen.



Neuer Frisur-Trend: Lionel Messi am Hinterkopf (Bild: Picturedesk)

Sieben Stunden schnippelt und rasiert Hvala, bis er eines seiner exklusiven "Haar-Tattoos" für 150 Euro fertig gestellt hat.

„Die Haar-Tattoos sind sehr kompliziert in der Anfertigung", erklärt der Fußball-Fan mit den Scheren-Händen. "Ich bin davon überzeugt, dass meine Kunden danach aber sehr zufrieden sind. Als ich Ronaldo entworfen habe, waren die Leute sehr glücklich, ich habe viele positive Kommentare erhalten.“

(red.)