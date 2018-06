Escort-Skandal! Mexiko-Kapitän zum Ehe-Rapport

Kurz vor Beginn der Fußball-WM haben es die mexikanischen Nationalspieler wohl noch einmal krachen lassen. Neun Spieler sollen mit Escort-Damen gefeiert haben. Sie sollen deren Dienste für 24 Stunden gebucht haben, berichtet das Magazin "TV Notas".

Die Zeitschrift veröffentlichte auch Fotos, auf denen einige Nationalspieler mit Frauen bei der Ankunft zur Feier zu sehen sein sollen. Unter den Teilnehmern sollen sich auch zwei deutsche Bundesliga-Profis befinden: laut Angaben des Blattes Carlos Salcedo und Marco Fabian von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt.

Außerdem wurden Torhüter Guillermo Ochoa, Raul Jimenez, die Brüder Jonathan und Giovani dos Santos, Hector Herrera, Jesus Corona und Jesus Gallardo namentlich genannt.

Feliz día de las Mamacitas ! Te amamos ! ❤️😍 #lamejordelmundo pic.twitter.com/QYkPT3luAc — Héctor Herrera (@HHerreramex) 10. Mai 2018

Herrera beim Ehe-Rapport



Während sich das Team in Kopenhagen auf die Endrunde in Russland vorbereitet, reiste Kapitän Hector Herrera nun zurück in die Heimat. Der Star vom FC Porto muss zum Ehe-Rapport.

Er muss seiner Gattin eine Erklärung abgeben. Während den Mexikaner zuhause wohl ein Donnerwetter erwartet, amüsiert sich das Netz prächtig.

Twitter kennt keine Gnade:





Imágenes exclusivas del regreso de Héctor Herrera a su casa. pic.twitter.com/Aulu8sUgIW — Vergueletor (@vergueletor) 6. Juni 2018

Se filtran nuevas imágenes de Héctor Herrera pidiéndole perdón a su esposa pic.twitter.com/rGd0atMG9U — EL HEISENBERG🇲🇽 (@Elmisterchingon) 6. Juni 2018

De último momento: se filtran imágenes de Héctor Herrera arreglando sus asuntos personales. pic.twitter.com/roqwanKIeT — Sergio. (@Seergioteck) 6. Juni 2018

(Heute Sport)