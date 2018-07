Doping? So erklärt der Russen-Arzt Einstichlöcher

Gastgeber Russland steht im Viertelfinale der WM – und die ganze Welt fragt sich, wie das möglich ist. Schließlich befand sich die "Sbornaja" vor dem Turnier noch in einer hartnäckigen Krise, doch jetzt läuft sie bei der WM allen Gegnern auf und davon.

Und genau diese ungewöhnliche Laufleistung, im Achtelfinale lief die russische Elf stolze neun Kilometer mehr als Gegner Spanien und 146 Kilometer insgesamt, ruft jetzt Kritiker auf den Plan, die Doping hinter dem Höhenflug Russlands vermuten. Die Einstichlöcher am Arm von Star-Stürmer Artem Dzyuba scheinen dazu wie die Faust aufs sprichwörtliche Auge zu passen – wurden hier leistungssteigernde Mittel oder Blutkonserven gespritzt?

Inject that into my veins like Russia’s state sponsored doping 💉 pic.twitter.com/f5ZeEFWuph