So euphorisch empfängt Paris die Weltmeister

Eine Stadt im Ausnahmezustand! Am Montag kehrte die französische Fußball-Mannschaft zurück in die Heimat. In Paris brachen alle Dämme.