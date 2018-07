So jubelt Deschamps über seinen "Titel-Doppelpack"

Im WM-Finale in Moskau wurde Fußball-Geschichte geschrieben! Es war das torreichste Endrunden-Endspiel seit Brasilien gegen Schweden 1958, Frankreich holte zum zweiten Mal seit 1998 den Titel – und Teamchef Didier Deschamps steigt in einen sehr elitären Kreis auf.

Denn Deschamps ist der dritte Fußball-Star, der als Spieler und als Teamchef über einen WM-Titel jubeln konnte. 1998 zog er beim ersten Triumph der Franzosen im defensiven Mittelfeld die Fäden, jetzt führte er "Les Bleus" von der Trainerbank aus zum Erfolg. Zuvor war dieses Kunststück nur Brasiliens Mario Zagallo und Deutschlands Franz Beckenbauer gelungen.

Über sich selbst spricht er aber nicht so gerne. Er rückt lieber seine Schützlinge in den Mittelpunkt. "Es ist so schön und fabelhaft. Es ist eine junge Generation, mit einem 19-Jährigen dabei. Es war kein super Spiel von uns, aber wir haben mentale Qualitäten gezeigt. Es ist verdient, und ich bin für diese Supergruppe glücklich", freute er sich.

Deschamps erinnerte sich im Moment des Erfolgs auch an harte Zeiten, nämlich an das verlorene EM-Finale 2016. "Die EM vor zwei Jahren hat so wehgetan, das war sicher eine wichtige Lehre für die Spieler. Wir sind stolz Franzosen zu sein, vive la Republique!"

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)