So lacht das Netz über Irans "Einwurf-Kapsperl"

Es war die Szene der WM bisher – zumindest mit Abstand die lustigste!

In der Nachspielzeit der Partie Iran gegen Spanien trat der Iraner Milad Mohammadi zum Out-Einwurf an. So weit, so unspektakulär – doch was dann folgte war Slapstick pur.

Mohmamadi schnappte sich den Ball, küsst ihn mehrmals inbrünstig und warf sich spektakulär mit einem Purzelbaum nach vorne – um dann den Ball ganz normal zu seinem Nebenmann zu werfen.

Eine, sagen wir einmal, peinliche Aktion des 24-Jährigen. Kein Wunder, dass er in den Sozialen Netzwerken sofort mit Hohn und Spott überworfen wurde. "Heute" hat die besten Reaktionen gesammelt:

Iran throw in pic.twitter.com/1OcCt1ZXSp — Matt Stratford (@Stratford91) 20. Juni 2018

How to take a throw in Iran pic.twitter.com/yK0yKU8sCd — Saint Raymond (@Callum_SR) 20. Juni 2018

Live replay of Iran’s last throw in #IRAESP pic.twitter.com/U0aPssHY9H — Kassim Highley (@HighleyKassim) 20. Juni 2018

Neymar was actually trying to do a Mohammadi throw in. pic.twitter.com/anI5AWU4Tx — Troll Football (@TrollFootball) 20. Juni 2018

That throw in from Iran is genuinely the craziest thing I’ve ever seen 😂 he’s going down in World Cup history — darragh mc dermott (@darraghmcd96) 20. Juni 2018





(Heute Sport)