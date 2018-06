So wild feierten Kroaten in Zagreb den 3:0-Triumph

Wahnsinn! Argentinien steht vor dem WM-Aus. Kroatien ballerte sich mit dem 3:0-Sieg über die Fußball-Großmacht in den Kreis der erweiterten Titel-Favoriten.

Ivan Rakitic, Luka Modric und Co. fertigten das Team von Lionel Messi am Donnerstagabend in Russland regelrecht ab. In der Heimat kannte der Jubel keine Grenzen.

In Zagreb feierten Tausende Fans ihre Helden beim Public Viewing. Weiter oben sehen Sie die besten Bilder zum Durchklicken.

Auch in Ottakring ging es rund:





(Heute Sport)