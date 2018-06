Sorge um Marcelo! So geht es dem Brasilien-Star

Verkehrte Fußball-Welt: Deutschland leidet, Brasilien feiert. Vor vier Jahren war das noch umgekehrt, als die DFB-Elf in Brasilien den Gastgeber im WM-Halbfinale mit 7:1 aus dem Titel-Rennen kegelte.

Umfrage Wer wird der Superstar der WM? Cristiano Ronaldo 46 % 46 % Lionel Messi 8 % 8 % Neymar 4 % 4 % Andres Iniesta 1 % 1 % Antoine Griezmann 2 % 2 % Toni Kroos 4 % 4 % Kevin De Bruyne 1 % 1 % Harry Kane 18 % 18 % Robert Lewandowski 1 % 1 % Jemand anderer 15 % 15 % Insgesamt 3367 Teilnehmer

Jetzt tritt der Titelverteidiger schon nach der Gruppenphase die Heimreise an. Brasilien steigt hingegen als Gruppensieger souverän ins Halbfinale auf. Die Südamerikaner feierten am Mittwoch einen 2:0-Sieg über Serbien.

Einziger Wermutstropfen: die Verletzung von Real-Star Marcelo.

Er musste schon in der Anfangsphase vom Platz, wurde von Betreuern gestützt sichtbar unter großen Schmerzen in die Kabine begleitet.

Zum Glück dürfte es sich "nur" um einen Hexenschuss handeln. Das teilte der Fußballverband via Twitter mit. Es gehe ihm gut, heißt es in der knappen Mitteilung weiter. Brasilien trifft im Achtelfinal am Montag in Samara auf Mexiko.

(Heute Sport)