Spanien-Stars bei "Siesta" von Animateuren genervt

Die WM in Russland haben sich die Spanier wohl auch anders vorgestellt. Kaum waren sie in ihrem WM-Quartier angekommen, mussten sie feststellen, dass sie in Kinderbetten schlafen sollten. Sofort kauften sich Iniesta, Ramos und Co. Betten für "Erwachsene".

Dann der Riesen-Schock: Teamchef Julen Lopetegui wurde zwei Tage vor dem ersten Spiel gefeuert - hier geht's zu den Hintergründen

Spaniens WM-Kader im Überblick

Jetzt das nächste Ärgernis. Als die Spanien-Stars ihre "Siesta" (der Mittagsschlaf gilt vielen Kickern als unverzichtbar) abhalten wollten, dröhnte plötzlich laute Pop-Musik quer durch die Hotel-Anlage. Im Hotel-Pool fand eine Wasser-Gymnastik-Einheit statt, mit lautstarker Musik wollten die Animateure dabei die Gäste zum Mitmachen bewegen.

Nach zwei Songs und heftigen Protesten der Spanier war mit der Disko-Musik aber wieder Schluss – bleibt abzuwarten, ob jetzt Ruhe beim Weltmeister von 2010 einkehrt...

(red.)