Spannend! Kroos' Worte vor Sieg-Freistoß zu Reus

WM-Aus in letzter Sekunde abgewendet! Deutschland setzte sich im zweiten Gruppe-F-Match gegen Schweden mit 2:1 durch. Toni Kroos bewahrte mit einem Traum-Freistoß in der 95. Minute die DFB-Auswahl vor dem historischen vorzeitigen WM-Aus. Kurz vorher stand er mit Marco Reus zusammen. Was besprachen die beiden vor der entscheidenden Wende?

"Nicht überzeugt"



Kroos klärt in der "Süddeutschen Zeitung" auf: "Wir haben uns erstmal die Situation angeschaut - und es war über das Spiel so, dass die Schweden hohe Flanken einfach rausgeköpft haben. Dann wollte Marco erst direkt schießen. Da hab' ich zu ihm gesagt: Hm, davon bin ich nicht überzeugt." Deswegen entscheid sich Kroos für eine andere Lösung: "Wir haben uns für den Weg entschieden, den Ball einfach nochmal kurz reinzuspielen, um einen besseren Winkel zu bekommen für den Schuss - und dann eben auch abzuziehen."

Hummels ignoriert



Ihren Teamkollegen Mats Hummels ignorierten die beiden. Der schrie ihnen vor dem Freistoß lautstark zu: "Ihr sollt flanken!" Absicht steckte keine dahinter, wie Kroos berichtet: "Ja, was heißt ignoriert? Ich hab' ihn nicht gehört." Ob der erste WM-Sieg für die bisher enttäuschenden Deutschen eine Wende bringt? "Ich hoffe es. Das ist natürlich eine Vorlage, um ein gutes Gefühl mitzunehmen. Jetzt sind wir erleichtert - aber am Mittwoch haben wir wieder ein K.o.-Spiel. Dann müssen wir wieder da sein."

