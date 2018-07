Spital verrät Verletzung von Cavani auf Twitter

Mit zwei Treffern schoss Edinson Cavani seine "Urus" beim 2:1-Erfolg über Portugal im Alleingang ins WM-Viertelfinale, bevor der Stürmer 20 Minuten vor dem Schlusspfiff verletzt ausgewechselt werden musste.

Die Hoffnungen auf einen Einsatz des PSG-Stars gegen Frankreich (Freitag, 16 Uhr) schwinden, der 31-Jährige konnte am Mittwoch neuerlich nicht trainieren. Ihn ersetzte in einem internen Testspiel Cristhian Stuani in der Startformation.

Spital verrät Verletzung

Dazu erschütterte eine Datenpanne das uruguayische Team. Denn die Azdor-Klinik in Nischni Nowgorod, in der sich Cavani behandeln ließ, machte die Diagnose auf Twitter öffentlich. Doktor Ponomarewa ortete einen exakt 48 mal 29 mal 17 Millimeter großen Bluterguss auf der Wade.

Das "kleinflächige Ödem am inneren Teil des Zwillingsmuskels" wurde in einer MRT-Untersuchung diagnostiziert. Knochen, Gefäße und Gewebe seien intakt, so die Untersuchung. Man empfahl dem "Uru"-Angreifer, einen Traumatologen aufzusuchen.

Das scheint einen Einsatz am Freitag unmöglich zu machen. Cavani soll aber auf der Ersatzbank sitzen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)