Star-Kicker fährt mit Lara Gut auf Schuhen zur WM

Valon Behrami scheint auf Wolke 7 zu schweben, seine Lara Gut bereits zu vermissen – oder beides. Nur kurz nachdem der Schweizer Nationalspieler in Lugano ins WM-Trainingscamp eingerückt ist, postet er eine Liebeserklärung an seine Lara.

In einer Instagram-Story zeigt Valon seine WM-Schuhe in den weiß-roten Farben der Schweizer Flagge. Auf einen Schuh sind die Namen seiner beiden Töchter Sofia und Isabel gestickt. Auf dem anderen steht: "Lara Nummer 1."

Das erste Bild vom Pool

Die Skirennfahrerin wird ihren Freund in Russland also gewissermaßen mit aufs Spielfeld begleiten. "An meiner Seite" schreibt Valon denn auch unter das Bild.

Es ist sein zweites offizielles Liebesbekenntnis an Lara. Erst am Sonntag hatte er ebenfalls auf Instagram das erste gemeinsame Bild gepostet. Ganz verliebt posen die beiden darauf am Poolrand.

Ob die Tessinerin ihren Freund auch persönlich an die Weltmeisterschaft begleitet, ist noch nicht bekannt. Sollte Behrami in Russland ein Tor für die Schweiz erzielen, dürfte aber auch Lara ein klein wenig mitgeholfen haben.

(Heute Sport)