Simeone-Wutrede geleakt! Ronaldo könnte es besser

Kroatien schoss Argentinien am Donnerstagabend im zweiten WM-Gruppenspiel mit 3:0 ab. Der WM-Mitfavorit aus Südamerika hält bei nur einem Punkt und steht vor dem Aus bei der Endrunde in Russland.

Lionel Messi und Co. waren eine einzige Enttäuschung. Das sah auch Diego Simeone so. Der Argentinier ist Trainer von Atletico Madrid und litt am Donnerstag mit seiner strauchelnden Nation mit.

Nach der Pleite ließ er seiner Wut freien Lauf. Womit er wohl nicht gerechnet hatte: Seine Wutrede an Atletico-Assistenten German Burgos wurde von spanischen Medien geleakt. Via WhatsApp analysierte Simeone, woran es in Argentinien hakt.

Wutrede



"Was gerade passiert, ist Anarchy. Die Verantwortlichen haben keine Führungsqualitäten. Ich sehe ein verlorenes Team."

"Heute müssen sie sich in der Kabine gegenseitig prügeln. Irgendwer muss da drinnen kämpfen."

"Der Goalie... Er hat es schon einmal gemacht. Er machte es gegen Spanien. Er hat den Ball gegen Italien durchgelassen und er ging nur knapp vorbei. Ich habe dir gesagt, es war schade, dass er nicht reingegangen ist. Dann hötten sie vielleicht kapiert, dass das bei der WM ein Tor sein wird, wenn man so einen Mist baut." – Simeone über Willy Caballero, dessen schwerer Fehler Kroatien das 1:0 ermöglichte.

"Messi ist sehr gut. Aber er ist wegen seiner außergewöhnlichen Mitspieler sehr gut. Ich frage dich: Wenn du wählen könntest, würdest du lieber Messi oder Ronaldo für dein Team nehmen? Ronaldo kann ein schlechtes Team besser stärken als Messi." – Simeone heizt die ewige Frage weiter an. Wer ist besser: Messi oder Ronaldo?

El audio del Cholo Simeone sobre el papelón de Argentina vs Croacia: "Hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas" y palos contra Sampaoli pic.twitter.com/Cwdkt1I839 — Jotapé Bomba (@jpbombaok) 21. Juni 2018

(Heute Sport)