Trommler Ronaldinho crasht WM-Schlussfeier

Party-Stimmung in Russland! Im Moskauer Luschniki-Stadion steigt das WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien. Wie es sich bei einer Großveranstaltung gehört, gab es vor dem Spiel eine farbenfrohe und musikalische Schlussfeier.

Superstars und Überraschung



So trat Hollywood-Star Will Smith mit Ers Istrefi und Nicky Jam auf und gab den offiziellen WM-Song "Live it up" zum Besten. Auch russischen Volkslieder waren zu hören. Dann kam der große Überraschungsgast: Es war Brasilien-Legende Ronaldinho, der die Fans mit einer Trommel-Einlage begeisterte.



Lahm brachte Pokal



Deutschlands Ex-Teamspieler Philipp Lahm brachte mit Model Natalja Wodjanowa den WM-Pokal ins Stadion, ehe das letzte Match der Endrunde angepfiffen wurde.

(red)