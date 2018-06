Südkorea-Star: Sieg über Deutsche oder Militär?

Bittere Tränen vergoß Südkoreas Superstar Heung-Min Son nach der 1:2-Pleite gegen Mexiko. Ein deutlich sichtliches Zeichen, für den schon beinahe unmenschlichen Druck, der auf seinen Schulter lastet.

Südkoreas Hoffnungsträger wusste bereits in diesem Moment, wie wichtig das abschließende Gruppenspiel gegen Deutschland jetzt für ihn und seine weitere Karriere wird. Für den 25-Jährigen geht es dabei nicht "nur" um einen Aufstieg in das Achtelfinale der WM – er wird gegen den amtierenden Weltmeister auch um die Fortsetzung seiner Karriere kämpfen.

Im Falle einer Pleite droht dem Offensiv-Allrounder nämlich der Militärdienst. Son wird am 8. Juli 26 Jahre alt und in seiner Heimat muss jeder Mann laut Gesetz noch vor dem 28. Geburtstag für 21 bis 36 Monate zum Militärdienst. Wer diesen verweigert, dem drohen zwei Jahre Gefängnis. Und im Gegensatz zu den meisten seiner Teamkollegen, die ihren Wehrdienst bereits in jungen Jahren geleistet haben, ist Son diesen noch schuldig. Nur wer herausragende Erfolge mit der Nationalmannschaft feiert, wie zum Beispiel das Achtelfinale bei einer WM erreicht, dem winkt eine Befreiung vom Militärdienst.

Und genau die hat Son, Superstar-Status hin oder her, bis jetzt noch nicht geleistet. Klappt es gegen Deutschland nicht mit einem Sieg, hat er nur noch zwei Chancen, um dem Militär zu entgehen: Die Asien-Spiele im August und den Asien-Pokal im nächsten Jänner.

(Heute Sport)