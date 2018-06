Superstar Salah steht vor Nationalteam-Rücktritt

Ägypten ist bei der Fußball-WM nach zwei Vorrunden-Partien gescheitert. Vor der bedeutungslosen Partie gegen Saudi-Arabien gibt es den nächsten Tiefschlag.

"CNN" und "ESPN" berichten, dass Star Mo Salah offenbar über einen Rücktritt aus dem Nationalteam nachdenkt.

Auszeichnung als Grund

Der Grund dafür ist kurios: eine frisch verliehene Auszeichnung! Ägyptens Star wurde vom tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrov zum Ehrenbürger der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik ernannt. Die Ägypter bezogen während der WM überraschend in Grosny Quartier – trotz langer Wege zu den Spielen.

Aus Schusslinie von Machtspielereien

Kadyrov ist wegen Mord, Folter und Verfolgung von Minderheiten im Visier von Menschenrechtsorganisationen ist. Salah wolle sich laut "CNN" mit seinem Rücktritt aus der Schusslinie politischer Machtspielereien nehmen.

In Ägypten wird jetzt diskutiert, ob Salah politisch instrumentalisiert wurde. "Ich weiß nicht, ob Salah populistisch ausgenutzt wurde", meint Nationaltrainer Hector Cuper und meint zur Wahl des umstrittenen Quartiers: "Die FIFA hat uns einige Möglichkeiten angeboten, und wir haben Grozny gewählt. Das ist alles."

Klar ist: Kadyrov suchte den Kontakt mit dem Liverpool-Star. Der Präsident war vor Turnierbeginn bei der ersten Trainingseinheit der Ägypter in Grozny dabei und ließ sich mit Salah fotografieren.

Zudem soll er an Salahs Geburtstag am 15. Juni eine große Torte ins Teamhotel liefern haben lassen. Am Freitag besuchte ihn noch die komplette ägyptische Mannschaft zum Abschiedsbankett in seinem Palast.

(Heute Sport)