TV-Planer: So berichtet der ORF von der Fußball-WM

Von 14 Juni bis zum 15. Juli schlägt das Herz der österreichischen Fußballfans höher. Die Fußball-WM in Russland sorgt für Nervenkitzel, auch wenn das rot-weiß-rote Nationalteam nicht qualifiziert ist.

ORFeins wird dann zum WM-Sender mit insgesamt 220 Stunden Programm zum Sportereignis des Jahres. 56 der 64 Spiele sind live im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen. Die acht Parallelspiele am Ende der Gruppenphase wurden sublizensiert. "Der Spitzenfußball verschwindet immer öfter hinter Bezahlschranken. Daher ist es für alle Fußballfans in diesem Land umso wichtiger, dass der ORF die Fußball-WM zur Gänze zeigt und auch mittels Public Viewings alle am Erlebnis Fußball-WM teilhaben lässt", freut sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.

Das Programm im Überblick

So beginnt die tägliche Berichterstattung in ORFeins gegen 13 Uhr mit den Highlights des Vortages. Dann wird non stop bis 23.30 Uhr über die WM berichtet. Aus dem WM-Studio, das in Wien steht, melden sich abwechselnd Rainer Pariasek, Bernhard Stöhr und Alina Zellhofer. Seine Premiere feiert der "WM Club". Unter der Moderation von Kristina Inhof und Christian Diendorfer sollen werktags ab 22.15 Uhr Promis das WM-Geschehen launig kommentieren.

Ein besonderes Highlight soll dabei der Eröffnungstag bringen. Dieser steht ganz im Zeichen von "40 Jahre Cordoba". In einem Schwerpunkt wird auf einen der größten Erfolge der österreichischen Nationalmannschaft zurückgeblickt.

Eine Revolution gibt es in der Übertragungstechnik. Der ORF sendet in Ultra HD, das mit UHD-fähigen Geräten empfangen werden kann. Online sind die Spiele live in der ORF TVThek zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk fungiert auch als Public-Viewing-Partner in der Strandbar Hermann und dem FM4 WM-Quartier im WUK.

Koller analysiert

Seine Premiere als Analytiker feiert der ehemalige ÖFB-Teamchef Marcel Koller. Der Schweizer möchte als EM-erprobter Coach Einblicke hinter die Kulissen geben. Dazu kommen wie gewohnt Herbert Prohaska, Roman Mählich und Thomas Janeschitz. Der ehemalige FIFA-Referee Thomas Steiner wird strittige Szenen genauer unter die Lupe nehmen. Dabei im Fokus: der Videobeweis.

Als Kommentatoren fungieren Oliver Polzer, Thomas König, Boris Kastner-Jirka, Michael Roscher, Dietmar Wolff und Michael Bacher, die sich direkt aus den Stadien melden.

(wem)