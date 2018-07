Tausende Kroaten hüllen Moskau in Karo-Muster

Das Finale der WM (17 Uhr, "Heute" tickert live) zieht die ganze Welt in seinen Bann. In Moskau, dem Austragungsort des Endspiels, dominiert allerdings eindeutig das Karo-Muster von Kroatiens "Feurigen", die zeigen, dass sie beim Feiern bereits Weltmeister sind.

15.000 Kroaten wollen im Luschniki-Stadion ihre Lieblinge zum großen Triumph peitschen. Ein stolze Fanschar, die nur wegen Extraschichten in der Heimat möglich wurde. Mehr als 4.000 Visa für Russland wurden in den letzten Tagen noch ausgestellt. Auch in jenen Flughäfen des Landes, die Moskau anfliegen, herrschte Hochbetrieb.

