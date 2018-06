Teamchef fragt Messi, wen er jetzt einwechseln darf

Die Machtverhältnisse im argentinischen Nationalteam haben sich endgültig verschoben. Lionel Messi treibt seine Mitspieler an, der Barca-Star mischt sich in die Aufstellung ein und hat scheinbar sogar ein Veto-Recht bei Einwechslungen.

Während Argentiniens 2:1-Sieg über Nigeria, der die Südamerikaner vor dem Aus in der WM-Gruppenphase bewahrte, fingen TV-Kameras den 31-Jährigen ein, wie er Teamchef Jorge Sampaoli in der Schlussphase an der Seitenlinie flüsterte, wer neu in die Partie kommen solle.

Wenige Minuten später war Messis Kumpel Sergio Agüero mit von der Partie (80.). Weitere sechs Minuten danach erlöste Marcos Rojo ganz Argentinien mit dem Siegestreffer.

(Heute Sport)