Teamchef verrät Startelf: Neymar beginnt in Wien

Neymar wird wie erwartet am Sonntag gegen die ÖFB-Elf in der Startformation stehen. Teamchef Tite verriet schon am Samstag die Aufstellung.