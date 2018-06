Kroos gibt Einblick: So entstand Traum-Freistoß

Es war die Rettung in allerletzter Sekunde. Im Spiel Deutschland gegen Schweden zirkelte Toni Kroos in Minute 95 einen Freistoß aus spitzem Winkel direkt ins Kreuzeck.

Mit dem Treffer zum 2:1 sicherte der Mittelfeldspieler von Real Madrid den wichtigen Sieg für die Deutschen. Denn bei einem Unentschieden wäre die Chance auf den Aufstieg für die Mannschaft von Trainer Jogi Löw praktisch dahin gewesen.

Das sagt der Spieler

In der "Bild" berichtete Kroos jetzt mit eigenen Worten, was kurz vor dem Tor am Platz passiert ist. "Marco Reus und ich haben zunächst ein bisschen hin und her überlegt, was wir aus dem Freistoß machen sollen. Wir haben uns für Schießen entschieden, da während des Spiels schon viele Flanken von Schweden abgewehrt wurden", so der 28-Jährige. Kein schlechter Gedanke, denn im gesamten Kader der Schweden ist kein Spieler kleiner als 1,78 Meter.

Kroos weiter: "Marco wollte direkt schießen, da habe ich gesagt: Aus dem Winkel wird das einfach zu schwer. Am Ende haben wir uns für den Weg entschieden: Ich spiele Marco an, dadurch würden wir eineinhalb Meter gewinnen, er stoppt, ich ziehe den Ball aufs lange Eck. Und dann hat es halt irgendwie geklappt."

Das sagt der Experte

Bei der WM 1990 in Italien gelang dem Deutschen Andy Brehme gegen die Niederlande ein ähnlicher Treffer. Er betont vor allem die Wichtigkeit der richtigen Schusstechnik. "Die Schusstechnik muss man trainieren, mindestens zwei-, dreimal die Woche. Du musst den Ball etwas seitlich mit der Fußseite treffen. So fliegt er eine Kurve. Dafür muss das Schussbein durchschwingen", so der 57-jährige Weltmeister von damals.

Das sind die Fakten

Die Erlösung für die Deutschen kam spät - dafür spektakulär.

- Ganze 144 Ballkontakte hatte Kroos übers gesamte Spiel verteilt. Mit dem letzten - dem wichtigsten - schoss er das Tor.

- Es war das späteste WM-Tor der Deutschen innerhalb der regulären Spielzeit. (5. Minute der Nachspielzeit)

- Es war erst das zweite Mal, dass Deutschland bei einer WM in Unterzahl ein Tor erzielte. Das erste Mal gelang dies Marco Bode 2002 gegen Kamerun.

- An Cristiano Ronaldo gibt es kein Vorbeikommen. Bei Real Madrid durfte Kroos in 48 Champions-League-Partien noch nie einen Freistoß direkt aufs Tor schießen.

- Der Schwedische Torhüter Robin Olsen (28) war möglicherweise falsch positioniert. Die Deutschen waren sich nachher sicher: Manuel Neuer hätte den Schuss von Kroos gehalten.

- Mats Hummels brüllte von der Bank: "Flanken! Flanken!" Dafür musste er sich später in der Kabine den Spott seiner Mannschaftskollegen anhören.

