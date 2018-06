Top! Senegal-Fans helfen beim Müll wegräumen mit

Nicht nur Senegals Kicker lassen sich feiern. Im Netz gibt es auch für die Fans der Westafrikaner jede Menge Applaus.

Am Dienstag schlug Senegal bei der WM im ersten Gruppenspiel Polen überraschend mit 2:1. Die Nation startete damit als einzige ihres Kontinents erfolgreich in die Endrunde. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Die Senegalesen vergessen im Jubel aber nicht auf das WM-Personal in Moskau. Sie präsentierten sich als Vorzeige-Gäste und sammelten gemeinsam ihren Müll zusammen.

Auch gewinnen will gelernt sein. Die Nation sammelt auf und neben dem Platz Sympathiepunkte.

Update: Auch Japan räumt auf



Auch die Japaner haben sich Applaus verdient. Sie schlugen Kolumbien überraschend mit 2:1.

Japanese fans picking up trash after a World Cup match... Japan supporters, y’all the real MVPs #WorldCup2018 #staylifted #turningJapanese #thevapors pic.twitter.com/97dXyLYucF