Traumtor! So schockte Mexiko die Deutschen

Was für ein Fehlstart! Weltmeister Deutschland musste sich zum Auftakt in Gruppe F Mexiko mit 0:1 geschlagen geben. Es war die erste Niederlage einer europäischen Mannschaft bei dieser WM – dank eines Treffers von Hirving Lozano.

Der Holland-Legionär von PSV Eindhoven nahm in Minute 35 einen Wechselpass von Chicharito an, ließ Mesut Özil aussteigen – und ließ Goalie Manuel Neuer mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck keine Chance (Video siehe oben).

"Wir waren nicht nervös, es war das Spiel unseres Lebens", meinte der Torschütze später. "Wir können hier Großes erreichen. Wir haben hart dafür gearbeitet."

Setzt sich der Fluch fort?

Deutsche Fans fürchten nun, dass sich eine unheimliche Serie fortsetzt. 2010 versuchte Italien, den zweiten WM-Titel in Folge zu holen – und verabschiedete sich bereits nach der Gruppenphase. 2014 reiste Spanien als Titelverteidiger an – und ging ebenfalls in der Vorrunde unter. Droht Deutschland heuer das selbe Schicksal?

Das zweite Gruppenspiel bestreitet die DFB-Elf am 23. Juni gegen Schweden. Mexiko trifft auf Südkorea.

