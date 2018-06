Trikot-Bitte in Hälfte eins: Ist Referee Ronaldo-Fan?

Cristiano Ronaldo erlegte im zweiten Gruppenspiel Marokko im Alleingang. Mit einem Flugkopfball führte der portugiesische Superstar seine "Selecao" zum 1:0-Sieg und kickte Marokko aus dem Turnier.

Der vierte Treffer des Real-Madrid-Stars dürfte auch beim Unparteiischen Eindruck hinterlassen haben. Referee Mark Geiger aus den USA soll um Ronaldos Trikot gefragt haben.

Bitte um Trikot

Marokkos Nordin Amrabat erzählte nach dem Spiel im niederländischen Fernsehen vom zweifelhaften Anliegen des 43-jährigen Mathematiklehrers aus New Jersey. "Er war ziemlich beeindruckt von Ronaldo", so der Teamkollege von Sebastian Prödl beim FC Watford.

"Ich habe von Pepe gehört, dass der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit Ronaldo gefragt hat, ob er dessen Trikot haben kann", erzählte der 31-Jährige nach der knappen Pleite gegen den Europameister. "Ich weiß nicht, was in ihm vorgeht. Wir sind ja nicht im Zirkus", legte Amrabat nach.

FIFA verteidigt den Referee

Ein schwerer Vorwurf, der die Neutralität des Spielleiters infrage stellt. Die Marokkaner waren mit der Spielleitung des US-Amerikaners unzufrieden, hatten in der 40. Minute eine

In einer Stellungnahme erklärte die FIFA, Referee Geiger weise diese Vorwürfe kategorisch zurück. Bisher sei der 43-Jährige stets in einer beispielhaften und professionellen Weise aufgetreten, so der Weltverband.

(wem)