Trotz Sieg über Deutsche! Ei-Angriff auf Südkoreaner

WM-Prügelknabe Panama empfingen Tausende Fans bei ihrer Rückkehr – trotz drei Pleiten. Im Doppeldecker-Bus ging es mit Reggae-Rhythmen durch die Stadt.

Südkorea schoss Deutschland aus der WM, trotzdem war in der Vorrunde als Gruppendritter Endstation. Die WM-Spieler wurden bei der Rückkehr in der Heimat von frustrierten Fans empfangen. Statt Applaus und Respekt gab es Eierwürfe zur Begrüßung am Incheon Flughafen in Seoul.

Der Grund: Superstar Heung-Min Son und seine Teamkollegen waren mit dem Ziel nach Russland geflogen, mindestens die K.o.-Runde zu erreichen. Die Mission wurde nicht erledigt, da konnte auch der 2:0-Sieg gegen Deutschland nichts beschönigen.

Spieler und Trainer standen nach ihrer Ankunft in Seoul auf einem Podest mit rotem Teppich bereit. Sie warteten darauf, ihre Statements abzugeben. Plötzlich flogen mehrere Eier. Auch wenn keiner direkt getroffen wurde, war der Eier-Eklat ein klares Statement.

"Es tut uns leid für unsere Fans, dass wir unser Versprechen, die K.o.-Runde zu erreichen, nicht gehalten haben", meinte Son.



(Heute Sport)