Uruguay ruft Jagd nach Superstar Ronaldo aus

Europameister Portugal bekommt es am Samstag in Sotschi mit einer ganz harten Nuss zu tun. Cristiano Ronaldo und Co. kämpfen gegen Uruguay um den Viertelfinal-Einzug. Die Südamerikaner überzeugten – nicht nur wegen Luis Suarez – durch ihre "bissige" Spielweise, haben als einziges Team noch keinen Gegentreffer erhalten.

Das will Ronaldo natürlich ändern, kommt mit guten Erinnerungen ans schwarze Meer zurück. Im ersten Gruppenspiel traf der 33-Jährige in Sotschi gegen Spanien drei Mal. Ihm gegenüber stehen aber mit Diego Godin und Jose Gimenez zwei Weltklasse-Innenverteidiger, die bisher noch nichts zuließen, Keeper Fernando Muslera agierte bisher fehlerfrei. Und in der Offensive wirbelt das brandgefährliche Stürmer-Duo Luis Suarez und Edinson Cavani.

"Ergreift das Monster"

Alle zusammen wollen sie Ronaldo stoppen. Die Tageszeitung Republica titelte mit einem Bild des Superstars: "Ergreift das Monster." Die Jagd auf den Superstar ist also eröffnet.

Portugal ist auf einen heißen Kampf eingestellt. "Sie haben eine tolle Qualität, tolle Spieler. Aber wir haben auch unsere Waffen", so Teamchef Fernando Santos. Auch Verteidiger Cedric Soares glaubt an eine hart umkämpfte Begegnung. "Ob schön oder nicht, ist egal. Wichtig ist, dass wir Uruguay schlagen."

Das will Luis Suarez verhindern. Der "Beißer" ist heiß auf das Viertelfinale. "Portugal ist amtierender Europameister. Es kann gar keine größere Motivation geben. Wenn du die WM gewinnen willst, musst du jeden Gegner schlagen."

(wem)