Verletzter Salah kann Shirt nicht selbst anziehen

Ägypten zittert! Das WM-Auftaktmatch gegen Uruguay ging knapp mit 0:1 verloren. Das Gruppe-A-Duell gegen Russland am Dienstag ist im Kampf um den Achtelfinal-Einzug bereits eine Vorentscheidung. Die Afrikaner hoffen auf ein Comeback des verletzten Superstars Mohamed Salah. Doch Bilder aus dem Training lassen Zweifel aufkommen.

Shirt-Probleme



"Ich denke, er wird die beiden weiteren Gruppenspiele bestreiten können", nährte Ägypten-Teamchef Hector Cuper zuletzt noch die Hoffnungen auf einen Einsatz des Liverpool-Torjägers, der sich im Champions-League-Finale gegen Real Madrid schwer an der Schulter verletzte. Doch nun tauchten Bilder aus dem Training auf, die nicht so positiv aussehen. Zu sehen ist, wie Salah sich von seinen Kollegen helfen lassen muss, um das Trainings-Shirt anzuziehen.

As Mo Salah requires the help of several people just to put on a bib. He's simply not fit to be at this World Cup. #WC2018 #Egypt #LFC pic.twitter.com/2Pd1TmHLjP