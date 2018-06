Video: Neymar-Traumtor mit Eisenbahner & Gurkerl

Im Februar verletzte sich Neymar am Knöchel – Operation inklusive. Der Superstar entschied den Wettlauf gegen die Zeit für sich, wurde wenige Tage vor der Fußball-WM wieder fit. Das stellte der 26-Jährige am Sonntag beim 3:0-Erfolg über Österreich unter Beweis. Vor allem in einer Szene.

Neymar kam im Strafraum – von der ÖFB-Defensive sträflich vernachlässigt – an den Ball. Aleks Dragovic stellte sich dem teuersten Kicker der Welt in den Weg, allerdings ohne Erfolg. Der Edeltechniker packte den Verteidiger mit einem genialen Haken ein, schob danach zum "Drüberstreuen" den Ball Tormann Heinz Lindner durch die Beine. Doch sehen Sie selbst (Video unten).

Neymar made that defender sit down without hardly moving. What a goal. pic.twitter.com/gFQd99fLaj — Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) 10. Juni 2018

(red)